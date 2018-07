Não era bem a hora

Mark Landler, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

O presidente Barack Obama escapou de Washington na quinta-feira para juntar-se à família numas férias de nove dias em Martha"s Vineyard. Deixou para trás na capital o período mais perturbado de sua presidência e se prepara para travar nos próximos meses o que será, seguramente, uma épica batalha política sobre as finanças do país.

As más notícias seguiram o presidente até a hora de embarcar no helicóptero. Em Wall Street, as ações retomavam sua queda desastrosa em meio a temores de um novo declínio da economia rumo à recessão. Mas, numa rajada de alta diplomacia, ele orquestrou uma reação global mais dura à sangrenta repressão na Síria, exigindo pela primeira vez a renúncia do presidente Bashar Assad.

Obama, que pelo terceiro ano passará suas férias em Martha"s Vineyard como presidente, deverá obedecer a uma rígida agenda de caminhadas, passeios de bicicleta e visitas a sorveterias com as filhas e alguns jantares a dois com a mulher, Michelle.

A Casa Branca informou que ele não tem eventos públicos marcados, embora deva se reunir com os assessores econômicos e preparar um importante discurso sobre a política econômica que pronunciará no Dia do Trabalho (5 de setembro).

Brian Deese, vice-diretor do Conselho Nacional de Economia, viajará para Martha"s Vineyard na próxima semana. O principal assessor de contraterrorismo de Obama, John O. Brennan, viajou com o presidente.

Em suas primeiras férias de Natal, no Havaí, Obama foi criticado pela excessiva demora em reagir ao atentado com bomba n um jato da Northwest Airlines. "O presidente dos Estados Unidos é o presidente dos Estados Unidos, onde quer que ele vá", disse Joshua Earnest, vice-secretário de imprensa da Casa Branca.

Num ritual previsível, houve declarações do lado republicano sobre a decisão de Obama de folgar uns dias em um período tão conturbado - sem falar em sua escolha pelo enclave da elite, preferido pelos Kennedys, Clintons e outros membros da aristocracia do Partido Democrata.

O candidato republicano aparentemente favorito, Mitt Romney, falando a uma estação de rádio de Chicago, disse: "Se eu fosse presidente, não haveria de querer passar dez dias em Martha"s Vineyard".

Na verdade, o próprio Romney irá para Martha"s Vineyard no dia 27, durante a estada de Obama, para um evento destinado a levantar recursos para sua campanha. Romney também tem sido criticado por passar férias em sua mansão à beira de um lago em New Hampshire, suficientemente prolongadas para que o site Politico comentasse que ele havia entrado num Programa de Proteção ao Relapso Mitt.

O Comitê Republicano Nacional também deu sua contribuição, com a emissão de 18 cartões postais para a arrecadação de dinheiro. Os cartões zombam da queda do índice de aprovação de Obama e da escolha dele, de novo este ano, de se esconder num resort caro, fechado, conhecido como Blue Heron Farm ("O fantástico resort de US$ 50 mil por semana", diz um deles).

"Antes que ele comece a viagem, mande um cartão", escreveu o presidente do Comitê Republicano, Reince Preiebus. "Ele precisa seguramente de uma pausa depois de um longo ano percorrendo o país arrecadando dinheiro para salvar o emprego, enquanto 14 milhões de americanos estão sem trabalho e muitos outros mais sofrem por causa de suas medidas."

"Ele é também marido e pai", disse Earnest, acrescentando: "Não acho que o povo americano recrimine o presidente por dedicar um pouco de tempo à mulher e às filhas, no fim do verão, antes que as meninas voltem para a escola".

Durante essa semana, Obama conseguiu encaixar ente os compromissos uma viagem de ônibus de três dias pelo centro-oeste em ritmo de campanha. Embora tenha encontrado públicos ansiosos para saber a respeito da economia e do mercado de trabalho, parece que a viagem foi um refresco para o presidente.

"Eu me diverti muito", disse Obama aos repórteres que voltaram com ele de Peoria, Illinois, na quarta-feira. "Quanto mais a gente sai de Washington, melhor." Segundo a última pesquisa Gallup, quatro em cada cinco americanos desaprovam a maneira como Obama trata dos problemas econômicos do país, a pior avaliação de todo seu mandato. Seu índice de aprovação geral foi 40%, de acordo com o Gallup.

Obama se saiu melhor em política externa. O anúncio de sanções contra o governo da Síria - e a exigência da renúncia de Assad - ocorreram depois de uma série de telefonemas, essa semana e na anterior, aos líderes da Grã-Bretanha, França e Alemanha, bem como ao primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, da Turquia.

Obama fez dez viagens de férias em sua presidência, num total de 61 dias. Na mesma altura do mandato, Bill Clinton tirara apenas 28 dias de férias, mas ia começar uma estada de 21 dias em Jackson Hole, Wyoming. E George W. Bush tinha feito 26 visitas ao seu rancho em Crawford, Texas, cobrindo 180 dias. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA