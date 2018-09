Não esqueçam o Haiti, diz dirigente da ONU a doadores

Em visita ao país mais pobre das Américas, devastado por um terremoto em janeiro de 2010, Valerie Amos se disse preocupada com o risco de que as necessidades humanitárias do Haiti sejam negligenciadas por países ricos às voltas com os seus próprios problemas econômicos.

Outros desastres, como a seca e a fome que afetam milhões de pessoas no nordeste da África, também exigem atenção.

"Parte do meu trabalho é assegurar que não esqueçamos o Haiti (...). A situação das pessoas nos acampamentos ainda é muito crítica", disse Amos à Reuters.

Ela disse que apenas metade da verba humanitária solicitada pela ONU para o Haiti neste ano foi disponibilizada. Segundo cifras da Ocha (agência humanitária da ONU), o total necessário seria de 382 milhões de dólares, mas só 199 milhões foram doados. "É uma causa que precisamos defender", acrescentou Amos.

O Haiti chegou a ter 1,2 milhão de desabrigados por causa do terremoto, mas o número já caiu pela metade. "Temos de apoiar 600 mil pessoas. Temos de melhorar o saneamento. Por causa da falta de verbas, algumas das ONGs nossas parceiras foram embora. Então as instalações não estão tão boas quanto já estiveram", afirmou a dirigente.

"Isso é absolutamente crucial, porque se não resolvermos especificamente o saneamento teremos o reaparecimento do cólera", disse Amos.

Uma epidemia de cólera surgida em outubro, meses depois do terremoto, já matou mais de 6.300 pessoas no Haiti. A doença é transmitida principalmente por água contaminada.

O terremoto propriamente dito matou até 300 mil pessoas.