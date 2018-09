Não estamos ajudando o Irã a burlar sanções da ONU, diz Belarus

Diplomatas do Ocidente disseram à Reuters na quarta-feira que a ex-república soviética estava se tornando um agente importante nos esforços de Teerã para desenvolver um míssil superfície-a-superfície e competências nucleares. Eles disseram que Belarus estava começando a agir como uma espécie de mediador para ajudar a garantir o acesso dos iranianos à tecnologia russa e burlar as sanções da ONU impostas em 2006.

"Essa informação está errada. Belarus cumpre, de forma muito responsável, as sanções da ONU e nunca as violou", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Andrei Savinykh, à Reuters.

"Essa informação pode ser considerada como outra tentativa de lançar uma sombra sobre nosso país", afirmou.

As fontes da ONU disseram à Reuters que as suspeitas das potências ocidentais seriam abordadas durante uma visita de alguns membros de uma comissão de especialistas da ONU à Belarus neste mês.

Especialistas farão a visita para discutir o cumprimento da proibição da ONU contra a venda de tecnologia nuclear e míssil ao Irã, disseram.

O Irã é acusado pelas potências ocidentais de desenvolver tecnologia para armas nucleares sob o pretexto de um programa civil de energia nuclear, mas afirma que suas ambições nucleares estão limitadas à geração pacífica de eletricidade.

O Irã rejeita todas as sanções contra seu país como sendo ilegais.

A própria Belarus está sob sanções dos EUA e da União Europeia desde que o presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, lançou uma repressão contra manifestantes em dezembro de 2010 depois de uma eleição presidencial que críticos alegam ter sido fraudada.

(Reportagem de Andrei Makhovsky)