''Não explicamos o que é biodiversidade''

Após quase 20 anos de militância ambiental, o ator Harrison Ford está convencido de que o futuro da humanidade depende da sua capacidade de coexistir com as outras espécies do planeta. Não apenas por uma questão de respeito, mas de sobrevivência, afirmou o ator ao Estado, em Nagoya, onde ocorre a décima Conferência das Partes (COP-10) da Convenção sobre Diversidade Biológica. O astro das séries Guerra nas Estrelas e Indiana Jones, que há 15 anos também atua na Conservação Internacional, disse não se sentir à vontade tendo de usar seu status de celebridade para passar uma mensagem que deveria ser transmitida por biólogos, economistas e especialistas.

O que o sr. acha de os EUA não serem signatários dos tratados ambientais mais importantes?

Os EUA são o país que mais contribui para a conservação da biodiversidade no mundo, então é irônico, até estranho, que não sejamos parte da convenção. O presidente Bill Clinton assinou o tratado há 17 anos e o encaminhou ao Congresso, mas ele nunca foi ratificado, Na administração Bush, nada foi feito. E Obama também não fez dele uma prioridade.

O presidente Obama pelo menos conhece a convenção? Qual é sua sensação com relação à postura dele?

Minha impressão é que ele quer fazer a coisa certa, mas ainda não colocou isso como uma prioridade. A minha obrigação como cidadão é inspirar outros cidadãos, de modo que eles pressionem o presidente. O que acontece nas florestas tropicais afeta todo o planeta. Estamos falando de um problema global, que precisa de uma solução global, e a participação dos EUA é crítica nesse sentido.

O senhor acha que os americanos têm consciência da importância da biodiversidade?

Temos dificuldade em explicar o que é a biodiversidade, em passar a informação de que a natureza fornece serviços essenciais, que não podemos comprar com nossos dólares.