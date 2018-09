'Não fico no papel do jovenzinho'

Serginho Groisman começou na TV aos 39 anos, em 1989, falando para jovens. Desde então, não conseguiu ficar longe do público que o consagrou. De lá pra cá, apresentou o TV Mix, atração vanguardista e jovial da Gazeta, comandou o Matéria Prima, programa com plateia jovem da Cultura, o Programa Livre, do SBT, onde eternizou o bordão "fala garoto" e. há dez anos, apresenta na Globo o Altas Horas, que, apesar de ter uma plateia ao vivo de 16 a 28 anos, tem maior público telespectador na faixa dos 18 aos 49 anos. Ao Estado, Groisman explica a importância de uma plateia tão jovem e rejeita a associação de sua imagem à busca da eterna juventude.

Seu programa não é feito só para jovens. Por que, então, mantê-los majoritariamente na plateia?

O Altas Horas é feito para a família, mas a plateia tem a função de participar e modificar o programa, o que já aconteceu muitas vezes. E é uma plateia na faixa dos 16 aos 28 anos, porque é a fase em que a pessoa ainda não tem tantos compromissos, com o chefe, com a família... Então ela levanta e faz a pergunta que vier à cabeça - como o menino hoje falou sobre sexo anal ou a menina que perguntou como faz para satisfazer o namorado sem sexo. É algo muito espontâneo. Temos o ponto de vista jovem pra assuntos que não são só para jovens. A temática não é espinha, Orkut, Twitter. Não fica só uma coisa "galera".

Diferentemente da Xuxa e Eliana, que tiveram de mudar a linguagem para atingir um novo público, você se manteve falando para os jovens. Já teve medo de envelhecer e não se identificar mais com eles?

Não tenho esse sentimento, porque não tento me comportar como eles. Falar com eles não significa falar como eles. Não preciso sair na balada, pesquisar no Google as últimas gírias, me vestir como eles. Sei minha idade, meu papel, e eles também sabem quem eu sou, não ficam achando que sou um igual. Acho que é isso que dá longevidade. Não fico no papel de jovenzinho.

Alguma vez sentiu que reinava sozinho nessa seara de programa de auditório para jovens?

Não. Nunca fiz essa reflexão. Acho que a gente faz, ainda hoje, um programa diferente dos programas de auditório. A iluminação não privilegia ninguém. Está todo mundo bem iluminado, não fica aquela escuridão na plateia ou as pessoas só aparecendo para aplaudir. O entrevistado e a plateia têm o mesmo destaque. Temos o conceito de arena, de que todo mundo pode ver todo mundo. As pessoas fazem parte do programa, e é isso que chama o jovem para o programa, é por isso que já teve gente que viajou 16 horas só para ver o programa e voltou no mesmo dia.

Nesses 20 anos você já passou algum perrengue com a plateia adolescentes?

Já passei apertos por causa das perguntas, que nunca são combinadas. Tem muita pergunta repetida, fraca, mal formulada. A Erundina foi ao programa quando era prefeita e perguntaram se ela não podia fazer uma lei que impedisse os nordestinos de vir para São Paulo. Nem deixei ela responder e fui falar com a menina. Perguntaram para a Roberta Close como foi cortar o bilau. Mas nunca tive um bate boca com a plateia, nunca tive que mandar tirar alguém.

Seu público jovem mudou nesses 20 anos? No Programa Livre as perguntas eram mais politizadas, não?

Claro que o jovem mudou. A internet mudou a vida das pessoas. Agora, sobre o Programa Livre ser mais politizado, acho que é porque ele pegou o momento dos Caras Pintadas. E depois, durante uns três anos, aquilo ainda repercutia. Então, não é que era mais politizado naquela época, ainda mais se comparados à geração dos anos 1970. Acho que o que ainda falta para o jovem é leitura. Daí sim a gente vai ter um jovem mais crítico, mais politizado e uma TV melhor. E isso não mudou em 20 anos. O brasileiro não lê. Falta o incentivo da leitura, para que se veja menos TV.