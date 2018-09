''Não fiz a Fundação Butantã para ser fábrica de vacinas''

A Fundação Butantã foi desvirtuada de seu propósito e passou a "canibalizar" o Instituto Butantã, negligenciando a pesquisa científica em favor da produção industrial de vacinas.

A crítica é do biólogo Willy Beçak, de 77 anos, ex-diretor e um dos pesquisadores mais antigos do Butantã, que idealizou e fundou a fundação em 1989. "Não criei a Fundação Butantã para ser uma fábrica de vacinas", diz ele, em entrevista ao Estado, um mês após o incêndio que destruiu a coleção de cobras e aranhas do instituto. Um acidente que, para muitos, é resultado e símbolo de um abandono da missão científica do instituto.

A proposta original, diz Beçak, era de que a fundação apoiasse financeiramente todas as atividades do instituto, incluindo a pesquisa básica, a produção de vacinas e as atividades culturais. Mas não foi o que aconteceu. Após sua saída da presidência, em 1997, diz ele, os estatutos foram alterados, de modo a priorizar a produção de vacinas e aumentar o poder da fundação, que passou a ditar financeiramente e politicamente os rumos do instituto.

"A fundação hoje se considera um órgão independente, cujo objetivo é produzir vacinas. É a canibalização do instituto. Isso precisa ser corrigido", diz Beçak. "Não é a fundação que dirige o instituto, é o instituto que tem uma fundação para ajudá-lo a cumprir seus objetivos."

O senhor fez sua carreira científica no Butantã na área de genética. O que isso tem a ver com o instituto? A maioria das pessoas só relaciona o Butantã ao estudo de cobras e aranhas.

Quando eu vim para cá, em 1956, havia uma visão quase profética do diretor (Afrânio do Amaral) de que não bastava fazer só pesquisa com cobras. Então começamos a estudar outros ramos da ciência, de modo que o instituto hoje ainda é reconhecido pelo estudo de venenos, mas tem também grande parte de suas pesquisas dedicada ao estudo de outras áreas, como a genética. O Butantã passa a ser um repositório de pesquisa no Brasil, assim como é a Fiocruz. Um é estadual e o outro, federal, mas a vocação dos dois é a mesma: abrangência em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas eficientes e baratas.

Mas então o objetivo principal é mesmo desenvolver vacinas?

Veja só. Quando eu assumi a direção-geral do instituto, em 1983, o Butantã estava em situação lastimável, estava numa crise profunda. Para você ter uma ideia, naquela época ainda se fazia soro antiofídico dentro de um caldeirão, misturado com uma pá de madeira. Era preciso incentivar o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico - que é a aplicação do conhecimento científico - e modernizar a produção. Para isso precisávamos de recursos humanos e materiais, mas o Butantã contava com verbas orçamentárias muito precárias. Diante disso, eu idealizei e criei a Fundação Butantã, cuja finalidade era subsidiar recursos financeiros para que o instituto pudesse realizar suas atividades.

E o Butantã, hoje, é aquilo que o senhor imaginava?

Eu presidi a fundação de 1988 a 1997. Depois disso, surpreendentemente, começaram a ocorrer modificações, desvirtuando suas finalidades. De acordo com seu estatuto, a fundação tinha de dedicar parte de seus recursos para pesquisa, parte para desenvolvimento tecnológico, parte para produção e parte para atividades culturais e sociais. Ela deveria funcionar com um conselho deliberativo e uma diretoria executiva, que todo ano aplicaria o que foi deliberado para cada parte. Posteriormente, os estatutos foram mudados, os conselhos, aleijados; houve centralização do poder e a maior parte dos recursos foi jogada para produção, alterando as características que eram inerentes ao Butantã, numa tentativa de transformar o instituto numa megafábrica de vacinas. Não se pode deformar a vocação de um instituto dessa forma. É preciso produzir, sim, mas dentro de um equilíbrio entre produção e pesquisa.

Seria melhor separar as duas coisas? Ter um instituto para pesquisa e outro para produção?

Não. O instituto precisa, sim, ter uma parte de produção. Não basta ter o desenvolvimento tecnológico, é preciso ter uma produção-piloto para verificar não só a eficiência científica e tecnológica do produto, mas a questão do custo. É muito diferente fazer uma vacina numa mesa de laboratório e produzi-la numa fábrica. Você pode concluir que a vacina é ótima, mas o preço dela é exorbitante. O desenvolvimento tem de chegar até o fim, e para isso é preciso ter infraestrutura de produção também. Portanto, defendo que as duas coisas continuem ligadas. O que acho é que, quando a produção ultrapassa uma certa escala, ela pode ser repassada para a indústria, sob controle de qualidade do Estado e com pagamento de royalties. O Butantã tem de estar apto a produzir o que o Estado precisa, mas não pode se transformar numa indústria.

Pelo estatuto atual, a fundação está agindo de forma adequada?

Não sei, porque não conheço o estatuto. Uma das coisas que ficaram foi uma série de caixas-pretas. Não tenho condições de te dizer o que está acontecendo dentro da fundação ou das linhas de produção. Não posso opinar nem positiva nem negativamente, porque são caixas-pretas. Como são os estatutos da fundação e como ela é gerida? Não sei, mas deveria saber. Não só eu como todo mundo.

Um dos argumentos usados pelo doutor Isaias Raw após o incêndio na coleção é que não havia recursos para tudo e que era mais importante produzir vacinas que "colecionar cobras". Esse argumento é válido?

Até seria aceitável de alguém que não é da área. Agora, é inaceitável que um cientista diga que é mais importante produzir que pesquisar. Porque não são argumentos antagônicos, são complementares. Só pode haver produção boa se houver desenvolvimento tecnológico bom; só pode haver tecnologia boa se tiver ciência boa. Grande parte do que o Butantã tem é porque ele manteve uma coleção de cobras que puderam ser investigadas, não só do ponto de vista morfológico, mas também das propriedades químicas de seu veneno. Então é um argumento absurdo, emitido por alguém que não poderia ignorar esse tipo de coisa.

Mesmo considerando que a função principal da coleção é a descrição de espécies - algo que não salva a vida de ninguém. Essa ciência básica também se encaixa na missão do Butantã?

Claro, pois tudo começa da base. Se Lineu (inventor do sistema de classificação de espécies) não tivesse dado nome a cada animal e planta que encontrou, hoje não saberíamos do que estamos falando. Por exemplo, existem cascavéis que produzem uma molécula chamada crotamina, da qual foram isolados princípios importantes. E há cascavéis que não produzem. São serpentes do mesmo gênero, mas eu preciso estudar desde a morfologia até o veneno para saber porque uma produz a substância e a outra, não. Sem essa morfologia e sem esses nomes, a gente estaria falando do quê? De uma cobra. Mas que cobra? Saber falar português também é uma coisa básica. Mas sem saber a língua, como é que você explicaria uma fórmula da física, por exemplo?