Não há dados sobre vítimas em acidente aéreo nos EUA Ainda não há informações sobre vítimas fatais no acidente com um Boeing 777 da Asiana Airlines neste sábado no aeroporto de San Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. Imagens televisivas mostraram os passageiros evacuando a aeronave incendiada e, logo depois, os destroços espalhados pela pista.