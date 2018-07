Não há dúvida sobre esquema de compra de voto, diz relator do mensalão

Barbosa começou nesta segunda a leitura do voto sobre a questão relativa a corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, que envolve os réus integrantes do chamado "núcleo político" do suposto esquema.

"(Não há) qualquer dúvida sobre a existência do esquema de compra de votos nesta altura do julgamento", disse Barbosa, ao iniciar o seu voto.

São 23 acusados neste item, o quarto a ser analisado, entre eles o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genoino e o ex-tesoureiro Delúbio Soares. Esta questão pode comprovar o uso de recursos ilícitos para a compra de apoio político na Câmara.

O relator analisa, na primeira parte do seu voto, os repasses que teriam sido recebidos pelo Partido Progressista (PP). A legenda teria recebido cerca de 3 milhões de reais, que teriam sido oferecidos por Dirceu, para votarem a favor de matérias do interesse do governo federal, segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF).

"Os parlamentares prestaram seu apoio ao governo na Câmara influenciados por esses pagamentos... Os partidos eram opositores, eram antípodas", disse Barbosa.

"É evidente o potencial exercido pelos pagamentos sobre as manifestações dos parlamentares beneficiados".

Barbosa disse que a compra de apoio entre parlamentares já era conhecida entre parlamentares, e citou depoimento do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), que citou que os comentários eram "sorrateiros".

A denúncia em 2005 do chamado mensalão resultou na pior crise política dos oito anos de governo de Lula.

(Reportagem de Hugo Bachega e Ana Flor)