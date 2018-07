Não há prazo para retorno da água em 14 bairros de SP A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) ainda não possui qualquer previsão de prazo para que seja restabelecido o abastecimento de água em 14 bairros da capital paulista. O abastecimento foi interrompido devido ao rompimento de uma adutora, na avenida Giovanni Gronchi, próximo da esquina com a Rua João Avelino Pinho Mellão, em frente à Favela do Jardim Colombo, no Morumbi, zona sul. A adutora de 60 centímetros de diâmetro rompeu-se na madrugada de hoje. Os bairros afetados pela falta de água são: Fazenda Morumbi, Jardim Morumbi, Paraisópolis, Real Parque, Vila Morumbi, Jardim Panorama, Jardim Silvia, Cidade Jardim, Paraíso do Morumbi, Panambi, Jardim Do Colégio, Jardim Leonor, Vila Sônia e Vila Mot. No momento, funcionários da Sabesp trabalham no local para reparos da adutora. Em razão disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego mantém interditado o trecho da avenida Giovanni Gronchi no sentido Vila Sônia/Campo Limpo.