Não há previsão de liberação da Fernão Dias, sentido BH A Rodovia Fernão Dias continua totalmente interditada no sentido Belo Horizonte, segundo informou a Autopista Fernão Dias, concessionária responsável pela via. Não há previsão para liberação da pista. No local, há registro de lentidão do km 89 ao 86 e entre os quilômetros 82,5 e 79, no sentido à capital mineira.