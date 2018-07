Não há relação entre casos de aids e carnaval, diz tese

O ginecologista e obstetra Christóvão Damião Júnior analisou 64,5 mil exames realizados de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, no Laboratório Central de Saúde Pública Miguelote Viana, em Niterói, no Grande Rio. Não encontrou nenhum padrão.

Identificou que houve redução no número de testes e resultados positivos nos meses de fevereiro. O trabalho, tese de mestrado defendida ontem na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), aponta para a importância de campanhas preventivas ao longo do ano. A média de testes feitos em fevereiro ficou em 749,8 exames - a mais baixa em comparação com os outros meses do ano. A média de positivos mês a mês teve resultado aleatório.

"Queríamos saber se haveria repercussão das campanhas nos testes sorológicos após essas datas festivas e isso não ficou demonstrado", afirmou o médico, que também analisou o número de bebês nascidos em novembro. "Não houve aumento da natalidade nem de abortos. Quem faz sexo sem proteção no carnaval tem esse comportamento ao longo do ano."

Procurado, o diretor adjunto do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Eduardo Barbosa, afirmou que não haveria como financiar campanhas de tevê ao longo do ano.