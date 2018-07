Não há risco de epidemia de febre amarela, diz Temporão No pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite de hoje, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, buscou "tranqüilizar" a população brasileira sobre o risco de epidemia de febre amarela no País. "Estou aqui para tranqüilizar a população brasileira sobre um assunto que está preocupando os brasileiros nos últimos dias. O temor de que esteja ocorrendo uma epidemia de febre amarela no País. Não existe risco de epidemia", disse. Segundo Temporão, o Brasil não tem casos de febre amarela urbana desde 1942. "Os casos registrados de lá para cá foram todos de febre amarela silvestre, ou seja, de pessoas que contraíram a doença nas florestas." Ele ainda afirmou que os casos de febre amarela silvestre estão "caindo gradativamente". Para o ministro, os casos suspeitos estão localizados e "restritos a áreas onde algumas pessoas não vacinadas entraram em florestas e matas nas últimas semanas". "Montamos uma grande barreira sanitária nas áreas de risco protegendo Estados e municípios contra a febre amarela", disse Temporão, no pronunciamento. Vacina Por conta da corrida aos postos de saúde à procura da vacina contra a doença, registrada em várias cidades do País, Temporão deu um recado: "Se você não mora ou não vai viajar para estas regiões não precisa se vacinar. Quem já se vacinou pode ficar tranqüilo: o efeito da vacina protege as pessoas durante dez anos. Portanto, só procure os postos de saúde se morar ou for visitar as áreas de risco e nunca se vacinou ou foi vacinado antes de 1999".