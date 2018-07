Não há sinal de terrorismo no 447, diz ministro francês

De acordo com o ministro, as investigações sobre a causa do acidente serão feitas por um organismo jurídico independente que é o responsável pelo inquérito e estarão disponíveis diariamente no site da embaixada da França. O ministro francês afirmou que veio ao Brasil em nome do presidente Nicolas Sarkozy apresentar condolências e votos de amizade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Hoje encontrei o ministro Celso Amorim, o governador Sérgio Cabral e familiares das vítimas e posso dizer que só posso compartilhar essa espécie de desespero. E a resposta a esse desespero é a fraternidade entre esses dois povos", destacou. Indagado sobre a declaração do governo francês de que não há mais possibilidade de serem encontrados sobreviventes, Kouchner respondeu que o presidente Sarkozy disse que há uma possibilidade mínima de encontrar sobrevivente. "Não há anúncio oficial, apenas fala-se em desaparecimento. Na França, só o procurador da República pode anunciar as mortes, e mesmo assim só depois de três meses do desaparecimento. Com muitas evidências em três semanas".