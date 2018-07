Não jogue fora o filtro do seu café: cole na mobília

"Começamos a reaproveitar os filtros para fazer caixinhas, revestir móveis, abajures, etc", conta Mara. Donas de uma barraca na feira realizada aos sábados na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, as irmãs vivem da renda obtida com os produtos artesanais. A seguir elas ensinam a fazer um abajur com coadores usados.

1 Filtros e jornais

Além de revestir móveis e objetos de decoração com filtros de café usado, as irmãs Mara e Vera usam jornais velhos como estrutura para alguns produtos. Para um abajur, pode-se tanto revestir um já existente de acetato, por exemplo, como fazer seu corpo com jornal. Usando cola branca e pincel, cole cerca de 80 folhas de jornal uma em cima da outra. Após a secagem, obtém-se uma placa rígida, na qual você recorta as formas desejadas (por exemplo: quatro quadrados que, colados nas extremidades, formam um cubo). É importante que, a cada colagem, as folhas sejam alisadas diversas vezes com as mãos, para evitar a formação de bolhas de ar entre as camadas.

2 Coleta e lavagem

Para conseguir matéria-prima, as irmãs contam com a ajuda dos vizinhos, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Já encheram três caixas de televisão de 40 polegadas com filtros usados e jornais doados. Para o início do trabalho, os filtros devem ser lavados com água, secados ao sol ou no forno. A cor final depende da lavagem: para o produto ficar mais escuro, lave

Menos.

3 Colagem

Depois da secagem dos coadores, abra-os com uma tesoura. Cole os filtros um a um na superfície que deseja revestir, usando cola branca e pincel, até cobri-la por completo.

Depois, corte os excessos. Alise cada um deles para evitar bolhas e rebarbas.

4 Por dentro e por fora

Além de colar uma camada de filtros na parte externa do abajur, é importante que você faça o revestimento da parte interna, de preferência com filtros claros (lavados por mais tempo). Dessa forma, você mantém o cuidado do acabamento. Vera e Mara revestem até os pés do abajur.

5 Impermeável

A parte final do processo consiste em impermeabilizar o material, por meio de uma demão de verniz à base de água para artesanato. Aplique o verniz após a secagem da cola usada para fixar os filtros e ponha o abajur de novo para secar. Por último, fixe os soquetes para as lâmpadas, que podem ser comprados em lojas de produtos elétricos.

6 Valor estético

Além do benefício ambiental da reciclagem, a utilização de coadores de café descartáveis para revestir mobílias e acessórios é interessante para quem gosta de produtos com cara de antigos. Espelhinhos de interruptores, caixas, porta-retratos, abajures, álbuns de fotografia e porta-lápis são alguns dos produtos mais pedidos pelos clientes de Mara e Vera.

As irmãs também exploram outros tipos de estampa. Em uma caixinha encomendada recentemente, recortaram vários quadradinhos dos filtros de café e deixaram a tampa da caixa quadriculada, como um tabuleiro de xadrez.