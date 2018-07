NÃO MEXA COM A PRESIDENTE Gustavo Mendes é conhecido como a Dilma Rousseff do site 'Kibe Loco'. A personagem dava bronca em ministros na época em que os políticos foram demitidos. Mendes leva Dilma (e outros personagens) a Campos do Jordão. Teatro Grande Hotel. Grande Hotel. Av. Frei Orestes Girardi, 3.549, (12) 9142- 6253, Capivari, Campos do Jordão. Sáb. (21), 20h. R$ 80.