Não se pode exigir ambição sem financiamento, diz ministra na Rio+20

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, mencionou como conquistas, nesta sexta-feira, a mudança na metodologia de cálculo do PIB dos países, com a inclusão de medidas de inclusão social e sustentabilidade, e mudanças propostas no padrão de consumo dos países, entre outras.

O documento aprovado nas negociações prévias à reunião de cúpula da Rio+20, que foram lideradas pelo Brasil, recebeu críticas de ambientalistas e de delegações internacionais, principalmente da Europa, que apontaram uma falta de ambição no texto.

"Muito se falou aqui sobre ambição, mas pouco se colocou sobre a mesa. Não se pode exigir ação se não há ambição de financiamento. Quem exige e não põe dinheiro está sendo incoerente", disse a ministra a jornalistas, horas antes do encerramento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável.

Segundo Izabella, as nações ricas, que atribuíram à crise econômica a impossibilidade de se comprometerem com recursos para o meio ambiente, não se propuseram a disponibilizar recursos para a sustentabilidade em nenhuma reunião de negociação sobre o documento da Rio+20.

"É preciso discutir meios de implementação de outro jeito. É fácil dizer que é pouco ambicioso, mas ninguém se sentou à mesa para botar dinheiro adicional", afirmou.

"O que eu vi foram os países pobres e em desenvolvimento, todos sem exceção, assumindo compromisso com a sustentabilidade e muito ricos não adicionando nenhum recurso nesse processo... Vamos expor as contradições do mundo."

Apesar das críticas ao documento "O Futuro que Queremos" (Veja o rascunho do documento completo em inglês: http://www.uncsd2012.org/content/documents/774futurewewant_english.pdf), a ministra avaliou que a Rio+20 não foi um fracasso, uma vez que objetivos foram traçados.

Outro ponto importante, na avaliação da ministra, foi a inclusão do setor privado nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável.

"Não houve retrocesso embora tivéssemos um longo processo de negociação de países colocando em questionamento o legado de 92 (Eco-92)."

Sobre a manifestação de organizações não-governamentais que pediram a exclusão do texto da menção "plena participação da sociedade civil", dizendo não terem sido ouvidas, a ministra disse que as negociações foram "abertas e multilaterais".

