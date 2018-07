'Não sei ser rei, eu só sei cantar', diz Roberto Carlos

"Eu não sei ser rei, eu só sei cantar", disse Roberto Carlos, numa tumultuada coletiva de imprensa improvisada no saguão do pequeno aeroporto. Segundo o cantor, é um caso "muito sério de amor" o que o une aos fãs de todo o País. Ele prometeu que essa não será sua última apresentação na terra natal. Segundo Roberto, o segredo da longevidade de sua carreira está no fato de que ele tem o mesmo sentimento do povo, e compreende suas predileções.

Um humorista do programa de TV Pânico conseguiu se "infiltrar" entre os jornalistas credenciados e deixou a produção do show furiosa. Roberto exibia um cabelo mais curto do que o habitual, estava todo de azul, jeans e camiseta e sapatos brancos. Abraçou muita gente e deu entrevistas. Depois, saiu do aeroporto em um carro no qual seguiu também seu empresário, Dody Sirena.