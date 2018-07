''Não temo perder o mandato'', diz Kassab

ACROBACIA - Kassab esteve ontem no Parque dos Trabalhadores

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), afirmou na manhã de ontem que não teme a perda definitiva do seu mandato após a determinação de cassação em primeira instância.

"Os advogados irão recorrer. Não temo (perder o mandato). Estou realmente confiando na Justiça como sempre confiei e volto a afirmar a certeza de que tudo foi feito corretamente", disse o prefeito em evento no Parque Esportivo dos Trabalhadores, no Tatuapé, zona leste da capital paulista.

A sentença deverá ser divulgada amanhã no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e publicada no Diário Oficial de Justiça. Assim que recorrerem contra a decisão, Kassab e sua vice, Alda Marco Antonio (PMDB), terão garantido o efeito suspensivo automático, que lhes permitirá permanecer em seus cargos até a decisão final.

Durante o evento no Tatuapé, Kassab não pareceu estar à vontade ao comentar a cassação. Sua agenda oficial, que normalmente é divulgada na véspera, só foi comunicada à imprensa por volta das 10 horas da manhã, apenas uma hora e meia antes do início do evento. Ainda assim, o prefeito chegou ao local dez minutos antes do horário combinado, assistiu a um espetáculo de acrobacias e saiu após 15 minutos.

Kassab reafirmou a certeza de que "tudo foi feito corretamente" na sua prestação de contas e reforçando sua "confiança na Justiça". O prefeito evitou comentar sobre o critério utilizado pelo juiz Aloísio Silveira de cassar todos os candidatos que tenham obtido mais de 20% das doações de campanha de fontes consideradas irregulares. "Tenho respeito pela Justiça e não seria leviano de afirmar que é uma decisão equivocada."

Kassab, no entanto, negou quaisquer irregularidades na campanha e reiterou que as contas já haviam sido previamente aprovadas pela Justiça Eleitoral, argumento que já havia sido utilizado ontem por seu advogado, Ricardo Penteado, em nota enviada à imprensa.

JURISPRUDÊNCIA

O prefeito também mencionou novamente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que, em sua última manifestação sobre o assunto, em 2006, permitiu aos candidatos receber doações de concessionárias - apesar dos votos contrários proferidos pelos ministros Cezar Peluso, Carlos Ayres Brito e Ellen Gracie.

"Olha, o TSE já se manifestou dizendo que as concessionárias podem adotar esse procedimento. Até porque a eleição do presidente da República e a eleição de diversos vereadores tiveram procedimentos próximos, semelhantes, e foram aprovadas."

Kassab disse ainda que a decisão judicial não irá atrapalhar sua carreira política ou a administração municipal: "A questão não é política, é técnica, e tecnicamente estamos convencidos de que tudo foi feito corretamente."