'Não tenho medo de morrer, tenho pena'

Animada, dispensou os cuidados de quem queria poupá-la de dar entrevistas e convidou os jornalistas a se sentarem em seu sofá. "O bom da cirurgia é que eles dão lá um sossega-leão na gente e a gente desmaia, não vê nem o que fazem com a gente", falou, às gargalhadas. "E ainda acordei groguinha, groguinha."

Na primeira fila da plateia, estava Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo, o médico que havia realizado a cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, onde Hebe esteve internada em todas as ocasiões desde o início do tratamento, ainda em 2010. A apresentadora o presenteou com uma rosa e um selinho. "O doutor Macedo disse que eu estou zerada", comemorou.

Dois meses depois, Hebe voltou ao Einstein, dessa vez para a retirada da vesícula, e não retornou mais ao ar.

Ainda em abril, recebeu no programa o cantor Sérgio Reis, que também esteve internado no Einstein na mesma época que ela, para se recuperar de um tombo no palco. Hebe contou que ela e Reis se divertiram no hospital, visitando outros quartos de doentes. Juntos, os dois cantavam, no melhor estilo Doutores da Alegria, em solidariedade aos outros. / C.P.