'Não tinha outro jeito'

A história mostra que, se a volta antecipada ao trabalho ainda divide opiniões entre as executivas de grandes organizações, já é assunto resolvido entre as mães autônomas.

Entre essas, a maioria volta por uma questão financeira - sem licença remunerada, fica inviável ficar sem o salário durante quatro meses - mas há aquelas, como Daniela, que também sentem falta da correria do trabalho.

Tanto que, há três anos, quando João nasceu, ela repetiu o procedimento. "Eu ficava bem cansada, porque nos primeiros meses é quase impossível dormir bem durante à noite, mas preferia a correria àquela rotina de mãe em tempo integral", diz.

Para não ficar longe dos filhos, Daniela organizou um espaço só para eles no escritório, com direito a bercinho e babá. Assim, podia escapar de uma reunião para amamentar ou sair para uma consulta com o pediatra.

A empresária Tatiana Foresta Santa Paula, dona de uma agência de publicidade, "degustou" o sabor de conciliar as duas atividades antes mesmo do parto. Com pressão alta e taquicardia, ela pediu ao médico que a esperasse assinar a folha de pagamento dos 40 funcionários antes de entrar na sala cirúrgica.

"Era o dia exato, eu não poderia atrasar os salários da equipe", lembra ela. Quando Lúcio completou 15 dias de vida, ela já estava de volta ao batente, mesmo de casa. "Estendi o edredom na minha sala, contratei uma babá para ficar o tempo todo ali e encarei o ritmo normal."

Tatiana deu conta do trabalho e dos cuidados com o filho, mas não tem nenhuma intenção de repetir a experiência dupla. "Nesse esquema não dá nem para pensar em ter outro filho. Ficar longe da empresa também está fora de cogitação para mim. A pequena empresária não pode se dar a esse luxo."