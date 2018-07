Naomi Campbell é condenada por agredir policiais

A supermodelo britânica Naomi Campbell, de 38 anos, foi condenada a cumprir 200 horas de serviço comunitário depois de se declarar culpada de agredir dois policiais dentro de um avião. O incidente ocorreu no dia 3 de abril passado no aeroporto internacional de Heathrow. O juiz ordenou ainda Campbell a pagar US$ 6 mil em multas e custos. A supermodelo, a bordo de um vôo para Los Angeles, teria ficado revoltada quando recebeu a informação de que uma de suas malas tinha sido extraviada. Na mala estaria um vestido do estilista Yves Saint Laurent que ela deveria usar, por obrigações contratuais, em um programa de TV nos Estados Unidos. Depois de gritar com os funcionários da British Airways, Campbell se recusou a deixar a aeronave e a polícia foi chamada. Ela agrediu e xingou os policiais. No ano passado, Naomi Campbell foi condenada a cumprir uma semana de serviço comunitário em Nova York depois de admitir que agrediu sua empregada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.