Naomi Campbell é indiciada por agredir policiais

A promotoria britânica acusou formalmente a top model Naomi Campbell de seis crimes, cometidos durante um incidente em que ela teria agredido dois policiais. O caso ocorreu depois de ela ter sido retirada de um vôo da companhia British Airways que ia de Londres para Los Angeles, em 3 de abril, durante uma discussão sobre as bagagens da modelo britânica. Três das acusações são referentes às agressões contra oficiais de polícia, cuja sentença máxima é de seis meses na prisão ou então o pagamento de uma multa de até 5 mil libras (cerca de R$ 16 mil). Campbell também foi acusada de ferir a ordem pública, o que pode levar ao pagamento de uma multa de até 2,5 mil libras (cerca de R$ 8 mil) e de ameaçar a tripulação do avião onde estava, crime punível com multa de mil libras (cerca de R$ 3,3 mil). Nada a declarar A modelo foi informada das acusações na manhã desta quinta-feira, ao se apresentar a uma delegacia de polícia em Heathrow. Vestida com um terno e óculos escuros, a modelo não falou com jornalistas. Mas o advogado da top model, Simon Nicholls, afirmou que Campbell estava "profundamente decepcionada" com as acusações. "Ela respeita a decisão e espera que esta questão seja resolvida rapidamente", afirmou. Campbell deve agora se apresentar a um tribunal de Londres para uma audiência de seu caso no dia 20 de junho. Esta não é a primeira vez que a top model enfrenta problemas com a Justiça. Em março do ano passado, ela foi obrigada a prestar serviços comunitários após ser condenada por agredido uma empregada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.