Naouri assume presidência da controladora do Grupo Pão de Açúcar O presidente-executivo e do conselho do Casino, Jean-Charles Naouri, foi eleito em assembleia geral extraordinária nesta sexta-feira como o novo chairman da Wilkes, holding controladora do Grupo Pão de Açúcar, cujo comando é compartilhado entre o varejista francês e Abilio Diniz.