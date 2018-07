Naruhito executa Serenata Noturna de Mozart, em SP Uma noite de gala no Palácio dos Bandeirantes foi realizada para recepcionar o príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, na noite de Sábado, fazendo parte de uma das solenidades comemorativas dos 100 anos de imigração japonesa para o Brasil. Ele foi recebido pelo governador José Serra e mais 300 convidados. O príncipe quebrou o protocolo e executou a Serenata Noturna de Mozart, com uma viola do Quarteto de Música Camargo Guarnieri. "Sem esquecer da gratidão pelos paulistas que acolheram calorosamente os imigrantes japoneses, desejo sinceramente que as relações intrínsecas entre o Japão e o Brasil se ampliem cada vez mais no futuro", disse Naruhito. O governador José Serra lembrou da parceira comercial com o Japão. "Um elo econômico importante entre o Japão e São Paulo é o papel do Banco de Desenvolvimento e Cooperação Japonês. O banco está desempenhando um importante papel em financiamento de obras, trens, sistemas de metrô e de transporte ferroviário na região da Grande São Paulo". Naruhito participou ontem ainda de uma cerimônia em comemoração aos 100 anos da Imigração Japonesa no Brasil, realizada no Sambódromo, na zona Norte da cidade. A organização do evento estima que 25 mil pessoas tenham participado da solenidade.