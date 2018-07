Naruhito se reúne com Aécio e empresários em BH O príncipe herdeiro do trono do Japão, Naruhito, visitou hoje Belo Horizonte, onde se reuniu com empresários brasileiros e japoneses e com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), no Palácio da Liberdade. Antes de deixar a capital mineira com destino ao Rio de Janeiro, o filho mais velho do imperador Akihito visitou o Jardim Japonês, inaugurado recentemente no zoológico da cidade. A visita faz parte das comemorações pelo centenário da imigração japonesa ao Brasil. Naruhito chegou à sede do governo mineiro com cerca de 15 minutos de atraso. Ele foi recebido com tapete vermelho e honras militares dos Dragões da Inconfidência. Ao ser recepcionado por Aécio Neves na entrada do palácio, Naruhito voltou a quebrar o protocolo, estendendo a mão e cumprimentando o governador. Pouco mais de 200 pessoas, entre japoneses e descendentes, acompanharam a entrada do príncipe herdeiro. Após o almoço, Naruhito fez uma rápida visita ao Jardim Japonês, no zoológico de Belo Horizonte. Em razão do atraso, ele permaneceu apenas sete minutos no local. Ao lado de Aécio e do prefeito da capital do Estado, Fernando Pimentel (PT), o príncipe herdeiro percorreu o espaço, mas não participou da cerimônia do chá (chanoyu) como estava previsto. Uma árvore da espécie pau-brasil foi plantada em sua homenagem.