Nas asas da diversidade

Com sede em Earls Court, bairro no oeste de Londres, a feira 100% Design concluiu este ano sua 16.ª edição com um número recorde de 400 expositores. Em formato bem mais compacto - se consideradas, por exemplo, as dimensões colossais do Salão do Móvel de Milão -, seu principal diferencial está justamente na seleção proposta pelos organizadores, que privilegia a inovação.

Setorizados, os expositores são distribuídos em áreas específicas, como Materials, voltada para novos materiais e tecnologias; Future, para os designers iniciantes; e Sustainable Products, com ênfase em produtos e matérias-primas ambientalmente corretas.

Além das empresas e designers locais, estandes coletivos exibem o trabalho de profissionais de diversos países - incluindo brasileiros. Segundo os responsáveis, essa é uma forma eficiente de viabilizar a participação de um número maior de profissionais e abrir o evento para novos talentos, ainda não completamente inseridos no mercado internacional.

"Nossa indústria foi e sempre será feita de talentos inovadores. Ampliar a participação é nosso objetivo constante", diz Peter Massey, diretor-executivo da 100% Design. Sem distinção quanto a áreas geográficas, a feira recebeu este ano 14 delegações internacionais, com representantes de países europeus tão diversos quanto França, República Checa e Noruega, e também de outros continentes, como Argentina, Coreia e Taiwan.

Presente pelo terceiro ano consecutivo na feira, a gaúcha Allê Design levou para Londres sua nova coleção de metacrilato, criada no Brasil pelo cenógrafo de moda José Marton, pelo estilista Jum Nakao e pela designer Baba Vacaro. Entre os destaques, a linha Híbridos, de móveis e luminárias, com listras multicoloridas, obra de Marton, e a poltrona Água-Viva, de Nakao, inspirada nos tentáculos do animal marinho. Duas referências fortes em um ano em que a moda falou alto aos designers.

