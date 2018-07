Nas escolas, Pepsi só vai vender bebidas light A fabricante de refrigerantes Pepsico deve interromper a venda de bebidas açucaradas em escolas de todo o mundo até 2012. A empresa americana pretende ampliar a oferta de bebidas com baixas calorias. Segundo a American Beverage Association, a quantidade de refrigerantes com calorias integrais vendida nas escolas despencou 95% entre 2004 e o primeiro semestre do ano escolar de 2009-2010, um sinal da eficácia da política de adesão voluntária.