Nas férias, SP terá 730 pontos de rodovia sob radar A segurança nas rodovias paulistas será intensificada com a Operação Férias 2009. Até o dia 2 de agosto, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) manterá 900 profissionais a postos nas estradas, além de 4 mil policiais rodoviários envolvidos na fiscalização - que usarão 62 bafômetros. Além disso, o Estado e concessionárias de rodovias contarão com 41 radares com leitura automática de placas (LAPs), 56 equipamentos fixos e 62 móveis, além de 70 do tipo pistola (de mão), fiscalizando mais de 730 pontos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.