Nas páginas do 'Estado', uma visão clara do conflito

Dois dias após a invasão da Bélgica pelo exército da Alemanha, o jornalista Julio Mesquita publicou, em 6 de agosto de 1914, o primeiro da série de artigos que escreveria, nos quatro anos seguintes, sobre a 1.ª Guerra Mundial. Com base nos telegramas, sucintos e contraditórios, recebidos na semana anterior, o jornalista analisou, sempre às segundas-feiras, o desdobramento do conflito no seu jornal, O Estado de S. Paulo, dando aos leitores uma visão global, clara e personificada da até então maior catástrofe da humanidade.

A primeira impressão de Julio Mesquita foi de que a luta seria breve. Tanto assim que, três meses depois, ele já se assustava com sua prolongada duração. Iniciado pelo Império Austro-Húngaro, que declarou guerra à Sérvia em 28 de julho, o conflito só terminaria em novembro de 1918. Mobilizou 65 milhões de homens, dos quais 10 milhões foram mortos.

Julio Mesquita sabia das limitações da informação. Para suprir a deficiência dos despachos do telégrafo, de conteúdo parcial e censurado, recorreu a outras fontes, como os relatos de jornais europeus, a correspondência de amigos e, mais adiante, o testemunho de combatentes, muitos deles filhos de imigrantes que se alistaram para lutar nas trincheiras. O Estado manifestava simpatia pelos Aliados - franceses, ingleses e italianos -, mas isso não significava antipatia pelas potências da Europa central, lideradas por Alemanha e Áustria. Como o jornal foi acusado de ser partidário, Julio Mesquita deixou clara a sua posição.

“O Estado não nega as suas simpatias pelos Aliados, mas já disse, e repete, que a essas simpatias não corresponde nenhuma antipatia pelos súditos do kaiser, cujas excelentes qualidades de raça e de educação intelectual, comercial e industrial não tem cessado de enaltecer. O Estado simpatiza com os Aliados, não porque antipatize com os alemães, mas porque diverge visceralmente da política autoritária e militarista que desviou a Alemanha da sua luminosa missão e produziu esta guerra odiosa. Contra esta política, sim, temos toda a má vontade, onde quer que ela se implante ou firme, na Alemanha ou em outro qualquer país, inclusive o nosso.”

As batalhas ainda estavam começando quando Julio Mesquita previu, em 21 de setembro de 1914, a dimensão da catástrofe: “Sete dias e sete noites de luta encarniçada, sete dias e sete noites de sangue, sete dias e sete noites de morte, sete dias e sete noites de extermínio entre milhões de homens das nações mais civilizadas do mundo! Que incomparável tema para os Homeros e para os Shakespeares do futuro, se o futuro, no caminho em que vamos, tiver forças para os produzir! Quem vencerá?”, escreveu.

Resposta imprevisível, admitia o jornalista, embora ele apostasse na derrota da Alemanha e seus aliados. Sua maior preocupação era a extensão da tragédia. Julio Mesquita citou um trecho de Padre Antônio Vieira para descrever o horror da guerra.

“É a guerra aquele monstro... É a guerra aquela tempestade terrestre que os campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades, e talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras. É a guerra aquela calamidade composta de todas as calamidades... O pai não tem seguro o filho, o rico não tem segura a fazenda, o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem segura a honra, o eclesiástico não tem segura a cela, e até Deus nos templos e nos sacrários não está seguro...”

Livros. Os boletins de Julio Mesquita foram publicados em 2002 por seu bisneto Ruy Mesquita Filho no livro A Guerra, obra em quatro volumes lançados pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela Editora Terceiro Nome. Cada volume reúne os artigos de um ano de guerra, de agosto de 1914 a outubro de 1918. Participaram da edição Mary Lou Paris, Fernando Portela, José Alfredo Vidigal Pontes e Napoleão Saboia. O jornalista Gilles Lapouge escreveu a introdução. A consultoria militar é de Fortunato Pastore.

Ruy Mesquita Filho entusiasmou-se com o trabalho do bisavô ao ler A Guerra, que amigos de Julio Mesquita publicaram em 1920, à revelia dele. Julio Mesquita não gostou e mandou interromper o projeto, que previa o lançamento de mais dois ou três volumes. Julio Mesquita não assinava os boletins, que apareciam sempre ao pé dos telegramas enviados pelas agências de notícias e pelos serviços de informação dos países em guerra. O jornal divulgava tudo, cabendo a seu proprietário e diretor, com suas crônicas, “ajudar os leitores do jornal a porem um pouco de ordem nas suas reflexões”, como observaram os editores do primeiro volume.

Os boletins foram escritos “às carreiras”, quase sem interrupção, apesar das constantes viagens de Julio Mesquita. Quando estava fora de São Paulo, o trem levava o malote com os telegramas pela manhã e voltava nas tardes de domingo com os artigos ou crônicas para a edição de segunda-feira. Saíam também nas páginas do Estadinho, vespertino que circulou de 1915 a 1921. “O Estadinho tinha espaço para abrir mais fotos da guerra do que outros jornais”, disse Ruy Mesquita Filho.

“Deixou-se de publicar os comentários que habitualmente saem nesta seção, por se achar enfermo o seu autor, Dr. Julio Mesquita”, avisou o jornal, referindo-se ao período de 25 de fevereiro a 1.º de abril de 1918. Na semana seguinte, em 8 abril, o jornalista retomou os artigos, com uma advertência inicial aos leitores: “Talvez ainda não nos seja possível recomeçar, com a habitual pontualidade, a publicação semanal destes boletins”, escreveu ele, acrescentando que “as últimas notícias, por sua importância excepcional, pedem alguns comentários, que não adiamos”.

Também não houve comentários nas segundas-feiras de 24 de julho a 4 de setembro de 1916. Ao retomar os boletins, em 11 de setembro, Julio Mesquita justificou sua ausência: “Interrompeu-se há algumas semanas a publicação destes comentários, mas os nossos leitores pouco perderam”. Além de a agência de notícias Havas (atual France Presse) ter melhorado a qualidade de seus despachos, conforme observou o jornalista, “os acontecimentos destes últimos dois meses, sem dúvida importantíssimos, são dos que por si mesmos se comentam, tão depressa se forma, no espírito de quem deles toma conhecimento, uma ideia exata de sua significação”.

Análise. Os boletins de Julio Mesquita iam muito além dos telegramas, pois, baseados neles e em informações paralelas, interpretavam o avanço da guerra, analisavam a política dos governos envolvidos e arriscavam prognósticos do que deveria acontecer. O Estado diferenciava-se dos jornais europeus pela capacidade de dar uma visão global do conflito mundial, enquanto os jornalistas europeus se voltavam, cada um, para seus países.

O diretor do Estado não errou em nenhuma previsão. “Não há esforço humano capaz de impedir que desta vez se corrijam as fronteiras dos diversos países da Europa, de acordo com o princípio das nacionalidades, pelo qual outrora a França tanto se bateu, que parecia abandonada para sempre depois das vitórias alemãs de 1870/71”, alertou Julio Mesquita, em 17 de janeiro de 1915, cinco meses após o começo da guerra.

Ele acreditava na vitória dos Aliados, mas temia, ou previa, que o inimigo não se entregaria definitivamente. “A Alemanha, se sucumbir, sucumbe numa longa explosão de incrível vitalidade, que faz estremecer o universo em seus alicerces”, escreveu Julio Mesquita, prevendo, em seguida, que a Alemanha “cai para ressurgir”.

A reação dos militares alemães ao Tratado de Versalhes, que restabeleceu a paz em julho de 1919, favoreceu a ascensão do nazismo de Adolf Hitler e levou à 2.º Guerra Mundial (1939-1945).

Em seu último boletim, publicado em 14 de outubro de 1918, Julio Mesquita adiantou-se mais uma vez na previsão do que estava para acontecer. “Esta seção do nosso jornal já não tem razão de ser. Comentavam-se aqui, semanalmente, os fatos da guerra. Ora, a guerra, a bem dizer, acabou. Armistício não é paz e nem ao armistício ainda chegamos. É mais provável, porém, que as nações aliadas dos Estados Unidos o não neguem, e que os generais, que comandam exércitos em luta, o não embaracem. Além disso, em tais condições a Alemanha o pediu, que não há receio de que, por sua iniciativa, o fogo devastador se reacenda. O indomável orgulho alemão quer que o mundo acredite que o império deve a sua derrota à deserção da Bulgária, da Áustria e da Turquia. Não é exato. O colosso ajoelha-se porque não pode conservar-se de pé...”

Na avaliação de Fortunato Pastore, consultor militar que analisou o conflito no livro A Guerra, em 2002, “os editoriais que Julio Mesquita escreveu durante a 1.ª Guerra Mundial revelam-se uma verdadeira aula de política internacional e de estratégia militar no início do século 20”.