Nas pistas da pacata e exclusiva Telluride

Você não vai encontrar badalas de música eletrônica ou shoppings repletos de grifes multimilionárias. Mas até pode esbarrar com o clã Tom Cruise ou o comediante Jerry Seinfeld. Ao pé das Montanhas Rochosas, a pequena Telluride é assim mesmo: pacata e despojada, mas verdadeiramente exclusiva.

"Somos uma espécie de Aspen dos anos 1970, só que menos pretensiosa", explica o gerente do New Sheridan Hotel, Bo Bedford. Aliás, comparações com as badaladas Aspen e Vail, vizinhas no Estado do Colorado, se tornam inevitáveis.

As duas são mais conhecidas dos esquiadores brasileiros, que só recentemente começaram a descobrir Telluride. A procura, porém, já foi suficiente para justificar seções em português no site.

Em Telluride, os visitantes encontram menos filas que em Aspen e Vail e um sistema diferenciado de classificação de pistas. Nos Estados Unidos, elas normalmente recebem sinalização verde (iniciantes), azul (intermediários) e preta (experts). Mas Telluride decidiu redividir as cores nas categorias simples e duplas, dependendo do grau de dificuldade, tornando a classificação mais precisa.

Não à toa, a estação está sempre entre as mais cotadas nos rankings de revistas como Ski Magazine e Condé Nast Traveler. São cerca de 8 mil metros quadrados de área esquiável e 18 lifts, capazes de transportar mais de 22 mil esquiadores por hora. Batizada de Galloping Goose, a maior pista de lá tem incríveis 7,4 quilômetros.

Os que viajam com crianças não têm com o que se preocupar. As primeiras aulas de esqui e de snowboard podem ser feitas a partir de 3 e 7 anos, respectivamente. Também há kids club e berçários para os menores.

Butch Cassidy. Quem anda pelas ruas do centro se sente num filme de faroeste. E não é para menos. O clima de bangue-bangue era comum até o início do século 20, quando as minas atraíam aventureiros em busca de ouro e prata.

A cidadezinha, aliás, viu surgir uma lenda do crime. Em 1889, com 23 anos, Butch Cassidy realizou na rua principal seu primeiro grande assalto. O fato está registrado numa placa na frente de uma loja de chapéus. "Aqui ficava o San Miguel Valley Bank, primeiro banco roubado pelo lendário fora da lei Butch Cassidy."

Para os brasileiros, Aspen, no Estado do Colorado, é quase sinônimo de neve e esqui. A estação americana se prepara para ter neste ano uma de suas mais longas temporada de inverno, com 22 semanas de diversões geladas. Mais no site.

Famosa pelo sol, que brilha em média 320 dias por ano, a suíça St. Moritz conta com 350 quilômetros esquiáveis e 150 quilômetros de trilhas para caminhar na neve. A temporada 2010/2011 começa oficialmente em 27 de novembro. Leia sobre o destino em português e veja imagens ao vivo das pistas no site.

Nos Alpes franceses, Courchevel é a preferida das celebridades e também uma das mais conhecidas pelos brasileiros. A estação conta com 67 quilômetros esquiáveis, mas integra o maior complexo de neve do mundo, o Les Trois Vallées. No courchevel.com é possível reservar hotéis, restaurantes e planejar a viagem.

Que tal uma bem servida dose de... oxigênio?

Em Telluride não faltam opções para se divertir e repor as energias quando a noite cai. A maratona sobre esquis foi puxada demais? Reserve lugar no Bubble Lounge (200 West Colorado Avenue), barzinho que vende boas cervejas artesanais, champanhe gelado e... oxigênio. Sim, é possível fazer inalação com duas dezenas de aromas diferentes, como cereja ou capim-limão.

O oxigênio sai de frascos borbulhantes e coloridos, no melhor estilo laboratório de cientista maluco - uma sessão de doze minutos custa US$ 10.

Na hora da fome, nada de encarar lanchonetes com compridas bancadas e muita fritura. A cidadezinha conta com bons restaurantes, vários deles instalados em imóveis rústicos de madeira. É o caso do Alpino Vino, novo point ao lado do elevador Gold Hill Express, que lembra um chalé nos Alpes italianos. Procura uma refeição mais casual? Siga até o Giuseppe’s, no topo do elevador 9. Os carnívoros se sentem à vontade em Telluride. Para saborosas costeletas de cordeiro (US$ 28), experimente o Palmyra (136 Country Club Drive). Ou afrouxe o cinto no Fat Alley BBQ (122 South Oak St.), onde é possível pedir churrasco de costelinhas no estilo texano ou frango frito (US$ 10 a US$ 15). A cerveja Schlitz sai por US$ 1. Feche a noite com um bom drinque no Allred’s, com vários tipos de cervejas artesanais.