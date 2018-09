Nas ruelas, os fantásticos cenários de Gabo

Até a mais insignificante pedra da muralha que envolve a cidade sabe. E García Márquez nunca negou. Muito pelo contrário: "Todos os meus livros têm fios soltos de Cartagena neles", contou o escritor no documentário de Salvatore Basile. Dito isso, pouco resta ao visitante - principalmente ao que gosta de literatura - que percorrer as ruelas da Cidade Velha tentando recolher fiapos aqui, fios ali, tecidos prontos em alguns lugares.

Muitos começariam o roteiro pela casa vermelho-telha que o escritor mantém em Cartagena, de frente para a muralha, e onde costuma passar boas temporadas no inverno. Mas essa é a mais óbvia, menos literária e deliciosa relação. Ela fica na esquina da Calle del Curato, colada no mar e de portas sempre fechadas aos curiosos. Em tempo: Gabo nasceu em Aracataca, mas a família acabou se mudando para a Cartagena.

Melhor seguir para o Portal de los Dulces, imortalizado em O Amor nos Tempos do Cólera como Portal de los Escribanos, onde Florentino Ariza tomou coragem para sussurrar ao ouvido de Fermina Daza: "Esse não é um bom lugar para uma deusa coroada." Para os visitantes, uma maravilha adicional. O Dulces em questão é literal. Ali você encontrará calóricas barraquinhas para animar a caminhada.

Para um bom segundo capítulo, passe pela Puerta del Reloj, entrada principal da cidade na época da fundação, e alcance a Plaza de los Coches, também cenário da história - ali estão as charretes típicas de Cartagena.

Fãs de Ariza e seus amores contrariados devem anotar outro endereço: a Plaza Fernández de Madrid, inspiração para a Plaza de los Evangelios do livro. Num banco escondido desta pracinha simples ele fingir ler, na esperança de ver Fermina passar a caminho de casa. E a tal casa dela "está" lá. Um sobrado branco, com varandinha de madeira de onde caem flores e trepadeiras.

Incrível. Em alguns momentos, você vai descobrir, a realidade pode ser mais fantástica que a própria fantasia. Pelo menos em Cartagena. Ali, um Gabo ainda repórter foi escalado para cobrir a incrível descoberta da cripta de uma menina com mais de 20 metros de cabelo. Sim, você já leu essa história. A reportagem feita nos anos 1940 deu o start para a Sierva Maria de Do Amor e Outros Demônios.

A tumba fica no hoje Sofitel Santa Clara, hotel que já foi convento e hospital. E onde, nas palavras do próprio Márquez, "três gerações de bispos e abadessas e outros personagens notáveis" foram encontrados.

O antigo refeitório das clarissas virou um restaurante. E é descendo as escadas do bar El Coro que você encontra o túmulo da menina da cabeleira. Na volta, pare para um mojito. Gelado e merecido como poucos.

Saiba mais

Como chegar: A Copa Airlines tem voos diários saindo de Guarulhos, com conexão no Panamá. Tarifas a partir de R$ 1.131,63. A Avianca tem voos com conexão em Bogotá, que custam desde R$ 1.146,98

Na internet: visite o site oficial

Moeda: Peso colombiano

Pacotes: Veja opções no blog

Livros

Certamente é possível visitar Cartagena sem ter lido nenhum livro de Gabriel García Márquez. Mas, acredite, a viagem ganha mais significado se antes você entrar em contato com pelo menos essas duas obras marcadas pela cidade.

O Amor nos Tempos o Cólera

Detalhes: Há muito dos García Márquez na história do difícil amor de Florentino por Fermina. Florentino foi inspirado em Gabriel Eligio, telegrafista e pai do autor. E Fermina, em sua mãe, Luisa Santiaga Márquez, cujo pai coronel desaprovava Eligio.

Preço: R$ 52,90

Editora: Record

Do Amor e Outros Demônios

Detalhes: Inspirado na descoberta do caixão com ossadas e cabelos enormes, narra a história de Sierva Maria, marquesinha que fica mais tempo na senzala que com seus pais. O enredo começa quando a menina é mordida por um cão raivoso.

Preço: R$ 37,90

Editora: Record

