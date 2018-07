Nasa adia lançamento de jipê-robô a Marte O lançamento do Laboratório Científico de Marte (MSL, na sigla em inglês), anteriormente previsto para sexta-feira, conforme noticiou o Estado, vai atrasar pelo menos um dia por causa de um problema detectado em uma das baterias do foguete. O MSL tem a missão de procurar ambientes favoráveis à vida ou que poderiam ter sido habitados no passado e inaugura uma nova fase na exploração do planeta vermelho. Segundo a Nasa, a nave deverá chegar à Marte em agosto de 2012, quando deixará o jipe-robô Curiosity no solo marciano. O módulo de exploração tem energia suficiente para funcionar por 15 anos.