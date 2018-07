Nasa adia pela 4ª vez lançamento de Endeavour

A Nasa (Agência Espacial Americana) anunciou neste domingo o adiamento do lançamento do ônibus espacial Endeavour devido ao mau tempo.

A partida deveria ter ocorrido às 19h13 deste domingo (hora local, 20h13 em Brasília), no Cabo Canaveral, no Estado da Flórida, e a decisão de suspendê-la até segunda-feira ocorreu dez minutos antes, quando a tripulação já havia embarcado.

Esta é a quarta vez que o lançamento é remarcado.

Na sexta-feira, relâmpagos atingiram 11 vezes a área próxima à plataforma de lançamento, mas engenheiros da Nasa não encontraram danos no ônibus espacial nem no sistema elétrico local, liberando a partida para o sábado - o que voltou a ser adiado por causa do mau tempo.

Em junho, um vazamento potencialmente perigoso no sistema de ventilação fez a partida do Endeavour ser cancelada duas vezes.

Aposentados

A missão do Endeavour está prevista para durar 16 dias. Ela deve levar sete tripulantes ao espaço - seis americanos e uma canadense.

A chegada deles à Estação Espacial Internacional (EEI) vai elevar a 13 o número de astronautas no local - um recorde até o momento.

Um dos tripulantes, o americano Tim Kopra, deverá permanecer na EEI, enquanto o japonês Koichi Wakata será trazido de volta à Terra pelo ônibus espacial.

A viagem do Endeavour será a 127ª realizada pelos ônibus espaciais americanos.

A Nasa pretende aposentar os modelos em 2010, mas ainda há sete missões rumo à EEI agendadas até lá.