Nasa anuncia missão para restaurar telescópio Hubble

A Nasa anunciou nesta semana os detalhes de uma missão de restauração do telescópio espacial Hubble. Sem a missão, o observatório bilionário poderia parar de funcionar em 2010 ou 2011. Os ajustes vão fornecer uma grande modernização das funções do Hubble, com maior sensibilidade e campo de visão. A missão da nave espacial Atlantis vai fazer o Hubble 90 vezes mais poderoso do que sua versão original. Enquanto a versão original do Hubble só podia ver 10 galáxias por vez, esta nova poderá ver 900. Ela pode também aumentar a vida útil do telescópio em mais de uma década. Espera A missão espacial foi programada em um encontro da Sociedade Americana de Astronomia em Austin, Texas. "Nós estamos inserindo novas funções: dez ou 20 vezes a sensibilidade em termos espectroscópicos para provar a idade avançada do Universo, uma visão muito mais ampla e a melhor capacidade de extensão de ondas que ele já teve" disse o cientista da Nasa, Dr Alan Stern. "Vai ser uma máquina totalmente nova." A missão da Atlantis é a quinta e última para consertar o Hubble. Ela está planejada para acontecer em agosto, embora a data ainda não esteja definida. A missão de conserto do Hubble terá que esperar por duas decolagens de alta prioridade antes de poder prosseguir. A primeira delas vai lançar a Columbus, a maior contribuição da Agência Espacial Européia para a Estação Espacial Internacional. O lançamento estava previsto inicialmente para janeiro, mas foi adiado e não será realizado até pelo menos fevereiro. Desgastes O Hubble permanece funcionando, mas falhas no giroscópio deram ao telescópio uma navegação limitada. A Câmera para Estudos Avançados foi o instrumento mais usado do telescópio até parar de funcionar em janeiro de 2007, após cinco anos de operação. O Espectrógrafo de Imagens do Telescópio Espacial (STIS, na sigla em inglês), um instrumento sofisticado que separa a luz de diferentes corpos celestes dentro de seus componentes, parou de funcionar em 2004. Os astronautas vão consertar esses instrumentos e instalar dois novos, que serão levados para órbita pela nave espacial Atlantis. Os novos instrumentos são a Câmera de Campo Largo (WFC) e o Espectrógrafo de Origens Cósmicas (COS). A câmera vai ser a primeira máquina pancromática do Hubble, com visão de longo alcance e capaz de captar imagens impressionantes de uma grande variedade de cores. O espectrográfico vai analisar a rede cósmica, a estrutura de larga-escala do Universo, que é determinada pela gravidade da matéria negra e pode ser mapeada pelas galáxias e pelo gás intergaláctico. Maratona "Elas vão ser preenchidas com trabalho, não há tempo para um descanso", disse à BBC John Grunsfeld, um dos astronautas da missão. "Será uma maratona de alta velocidade por 11 dias em órbita." Lançado em 1990, o Telescópio Espacial Hubble é agora considerado um dos instrumentos mais importantes da história da astronomia. O Hubble realizou uma observação profunda do cosmos, achando objetos de alto interesse para outros observatórios investigarem detalhadamente. Além disso, seus estudos da expansão do Universo refinaram bastante as estimativas da idade do cosmos. As fotos também produziram evidências concretas para a existência de buracos negros e confirmou teorias de formação planetária. Após o desastre do Columbia em 2003, que matou sete astronautas, outra missão de serviço para o Hubble foi considerada muito perigosa. Isto porque os astronautas não poderiam usar a Estação Espacial Internacional como abrigo caso a nave sofresse danos na decolagem. A Nasa agora reconhece o risco da missão, mas terá outra nave pronta para decolar imediatamente para trazer a tripulação de volta caso o serviço não funcione.