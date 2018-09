Nasa anuncia novo sistema de lançamento

A agência espacial americana (Nasa) apresentou um novo sistema de lançamento que permitirá voos tripulados além da órbita terrestre baixa e, no futuro, chegar a Marte. O sistema de lançamento espacial foi projetado para levar o Orion Multi-Purpose Crew Vehicle (MPCV ou veículo tripulado para diversas finalidades), um programa de foguetes de US$ 35 bilhões, a novos destinos no espaço profundo.

A nave terá mais de 100 metros de altura e capacidade inicial de 70 toneladas - que será ampliada para 130 - e usará hidrogênio e oxigênio líquidos como combustível. / COM EFE