Nasa encontra indícios de neve na superfície de Marte

Estudo divulgado ontem pela Nasa, a agência espacial americana, deu indícios de que haja neve na superfície de Marte. A atmosfera do planeta é formada por 95% de dióxido de carbono (CO2), substância que congela a uma temperatura de pelo menos -125°C.

A descoberta foi feita pelo satélite Mars Reconnaisance Orbiter (MRO), que detectou CO2 em forma de flocos nas nuvens da atmosfera marciana.

A Nasa afirma que Marte é o único planeta no sistema solar que poderia apresentar esse tipo de precipitação. Paul Hayne, autor de um novo estudo divulgado no Journal of Geophysical Research, afirma que as nuvens são densas o suficiente para formar acúmulo de neve na superfície do planeta. "Ainda não está claro se isso ocorre em forma de nevascas ou se o congelamento acontece no momento do contato com a superfície", diz.

Outra evidência ocorre quando se muda a posição do instrumento. "Quando está apontando para o horizonte e não em direção ao chão, detectamos claramente partículas de dióxido de carbono. Observando dessa maneira, distinguimos partículas na atmosfera e gelo congelado na superfície", diz David Kass, o coautor do estudo.

Recentemente, o robô Curiosity, que está em missão não tripulada na superfície do planeta vermelho, registrou temperaturas de até -132°C.

A Nasa afirma que as nevascas ocorreriam com mais vigor durante o inverno no polo sul do planeta. Lá, as temperaturas chegam a -250°C. / AP e EFE