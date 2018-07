Nasa enviará novo robô a Marte em 2016

Esse novo robô, chamado de Insight, será capaz de perfurar a crosta de Marte e, pela primeira vez, revelar como é o interior do planeta. A máquina, a ser construída e operada pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) no Instituto de Tecnologia da Califórnia, custará US$ 425 milhões, bem menos que os US$ 2,5 bilhões gastos com o Curiosity.

O projeto do Insight derrotou outras duas propostas de missões na batalha pelo financiamento. "É outro grande dia para nós do JPL", afirmou Gregg Vane, líder do programa de exploração do sistema solar.

Enquanto o Curiosity pode viajar por Marte sobre seis rodas, o Insight será fixado em um ponto do planeta. A furadeira de fabricação alemã apelidada de "toupeira" deve furar a superfície até 9 metros de profundidade e medir a temperatura. Um sismômetro francês detectará a ocorrência de "martemotos". Juntos, esses instrumentos devem providenciar pistas importantes sobre como o planeta vermelho se formou. / AP e REUTERS