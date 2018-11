Nasa festeja 20 anos do telescópio Hubble A Nasa comemora hoje o 20.º aniversário do telescópio espacial Hubble. Além de divulgar no seu site imagens captadas pelo Hubble (fot0), a agência espacial reuniu as 20 melhores fotos no livro Hubble, uma Viagem no Espaço e no Tempo, que traz também comentários de personalidades da Astronomia e um resumo das descobertas obtidas por meio do telescópio.