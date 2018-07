Nasa lança com sucesso novo telescópio espacial

O telescópio espacial Glast, da Nasa, foi lançado com sucesso nesta quarta-feira do Cabo Canaveral, na Flórida. O Glast vai explorar alguns dos eventos mais violentos do universo, que emitem enormes quantidades de energia na forma de raios gama. O telescópio será usado para observar grandes explosões cósmicas, buracos negros gigantes que lançam matéria no universo e estrelas de nêutrons densas com fortes campos magnéticos. O observatório espacial de US$ 690 milhões vai coletar imagens de alta definição do universo em raios gama. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.