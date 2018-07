Nasa lança 'serviço de entrega' para Estação Espacial Internacional

A primeira missão privada de suprimento à Estação Espacial Internacional (EEI) começou no domingo com o lançamento de um foguete na base da Nasa no Estado americano da Flórida.

A nave da empresa Space-X não é tripulada, e tem a bordo quatrocentos quilos de comida, roupas e material de trabalho que chegarão aos seis astronautas da EEI.

O foguete batizado de Falcon foi contratado pela Nasa por US$ 1,6 bilhão.

A Nasa está tentando diversificar a forma como envia mantimentos à Estação Espacial Internacional, depois que a agência desativou seu projeto de ônibus espacial Shuttle. No futuro, a Nasa pretende contratar empresas privadas também para o envio de astronautas a bases no espaço.

A Space-X, sediada na Califórnia, afirma que já está trabalhando na construção de uma espécie de "módulo táxi" para atender à demanda da agência espacial americana.