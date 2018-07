Nasa revela fotos noturnas da Terra com detalhes inéditos

Alta definição

A Nasa, a agência espacial americana, divulgou novas imagens noturnas da Terra com detalhes inéditos.

As imagens foram capturadas com um novo satélite da Nasa e da agência americana que monitora oceanos, atmosfera e clima (NOAA, na sigla em inglês). Os registros mostram, sem a interferência de nuvens, o brilho de fenômenos naturais e as luzes de grandes cidades.

Muitos satélites conseguem capturar imagens da Terra quando o planeta está iluminado pelo Sol. Mas, com o novo sensor no satélite lançado em 2011, muito mais poderoso que os outros, os cientistas agora conseguem observar a superfície da Terra durante a noite.

O sensor consegue capturar até a luz de um navio no oceano.

Ao contrário de uma câmera que captura uma cena em apenas uma exposição, o sensor produz uma imagem escaneando várias vezes uma cena e dando uma resolução de milhões de pixels.

O instrumento pode capturar imagens durante a noite com ou sem a luz da Lua, produzindo fotos nítidas da atmosfera da Terra, dos continentes e oceanos.

Com as imagens capturadas, os cientistas conseguiram fazer uma montagem mostrando o planeta todo durante a noite e compararam a Terra a uma bola de gude preta.

As fotos dão aos cientistas informações de uma grande variedade de eventos que antes não eram vistos ou eram capturados com baixa resolução.

"Por todas as razões que precisamos ver a Terra durante o dia, também precisamos ver a Terra à noite", disse Steve Miller, pesquisador da NOAA e do Instituto de Pesquisa da Atmosfera da Universidade Cooperativa do Colorado, nos Estados Unidos.

"Ao contrário dos humanos, a Terra nunca dorme", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.