Nasa tenta contatar Spirit por mais um mês

Após mais de um ano sem contato com a Terra, o robô Spirit, que está em Marte, pode ter um defeito mais grave que um mero problema de energia, afirmaram cientistas da Nasa. A agência espacial dos EUA fará, no próximo mês, um último esforço de contatar a máquina.

Veja também:

Um passeio por Marte

Página da missão do Spirit

Robô Spirit completa sete anos em Marte, mas há pouco para comemorar

Sonda dá dicas de viagem para robô em Marte

Últimas imagens do Spirit antes do inverto em Marte

Em janeiro o veículo robótico Spirit da Nasa faz sete anos no planeta vermelho, mas com muito pouco para comemorar. Não só ele está preso em um banco de areia, ele também não consegue se comunicar com a Terra desde março.

A agência não sabe ao certo se o robô está morto, mas continua na escuta, realizando checagens diárias na esperança de algum sinal do Spirit, que atolou na areia em abril de 2009.

Além de continuar escutando, o projeto também usa uma técnica de paginação chamada "Sweep e Beep" para estimular o robô a responder. No entanto, o período de pico de insolação (quando a chance resposta do robô é maior) acontece somente em março de 2011.

"Há uma possibilidade real de que o Spirit nunca mais acorde", disse Dave Lavery, responsável pelo programa de veículos robóticos de Marte da Nasa.

"Não estou pronto para dizer adeus ainda", disse o chefe da missão Steve Squyres. "Esse momento vai chegar um dia, mas ainda não é a hora."

Enquanto isso, seu "gêmeo", o robô Opportunity, está explorando a enorme cratera Endeavour, de 90 metros de diâmetro, que os cientistas acreditam conter pistas sobre o passado do planeta vermelho.