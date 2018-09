Nasce no Rio a filha da cantora Marisa Monte A filha da cantora Marisa Monte nasceu no fim da noite de ontem na Clínica Perinatal, em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. Helena nasceu com 3,020 kg e 49,5 centímetros de parto cesária às 21h47, e mãe e filha passam bem, segundo informações da assessoria do hospital. A menina é filha da cantora com o empresário Diogo Pires Gonçalves. Marisa Monte, de 41 anos, também é mãe de um menino, que nasceu em 2002, e se chama Mano Wladimir. A cantora deve ter alta amanhã, segundo o hospital. Marisa Monte já lançou sete discos, em 19 anos de carreira, e já vendeu mais de nove milhões de discos no Brasil e no Exterior, de acordo com o site da cantora. Um de seus últimos trabalhos é um documentário sobre a Velha Guarda da escola de samba Portela.