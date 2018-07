Nasce o ''lado B'' das livrarias acadêmicas

As livrarias acadêmicas querem ganhar um "lado B". Explica-se: em vez de ser só pontos de vendas de publicações produzidas pelas universidades, a proposta é oferecer livros de todos os tipos (só o estilo autoajuda não é bem-vindo), promover saraus, manter espaços de exposições e até minimuseus.

A primeira a aumentar o leque de opções foi a Livraria da Unesp, instalada na Praça da Sé. A mudança serviu não só para ajudar na revitalização do centro, como para levar cultura a moradores de rua.

A próxima a seguir esse caminho é a Livraria da USP, que será inaugurada no dia 8 de outubro, na zona oeste. E a semente já foi plantada na Universidade de Brasília (UnB) e na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) .

A livraria da USP nasce depois de dez anos de ensaios e sonhos, já com uma programação cultural estampada nas paredes. O projeto arquitetônico - elaborado por Paulo Bruna, herdeiro de Rino Levi e o mesmo que idealizou a Fnac - determinou que todo o entorno do espaço, abrigado no mesmo prédio da Editora USP (a Edusp), na Cidade Universitária, seja de vidro, o que permite aos visitantes verem já do lado de fora um grande painel do pintor romeno Samson Flexor.

Além do café, estão programadas exposições. A primeira é sobre os fundadores da USP. "Nosso objetivo é que a livraria seja ponte com a comunidade. Um espaço que atenda não só professores e alunos, como também as pessoas que frequentam a Cidade Universitária nos fins de semana, para passear ou praticar esportes", afirma Plínio Martins Filho, diretor-presidente da Edusp. "A proposta é oferecer títulos alternativos e trazer esse nicho para as exposições culturais. Isso contribui para diminuir a distância entre o meio acadêmico e o público em geral."

A estratégia de afrouxar os muros que cercam a USP já foi utilizada pela Unesp, há dois anos, quando a livraria da Editora Unesp migrou para a Praça da Sé. "Viemos para o coração de São Paulo já com a missão de facilitar o acesso ao livro e à cultura", explica o diretor-presidente da Editora Unesp, José Castilho Marques Neto.

De acordo com o Plano Nacional do Livro e Leitura, existem no Brasil 2.600 livrarias (o número de padarias na capital paulista é maior), concentradas em 11% das cidades. Estar na Sé propiciou à Livraria da Unesp mais do que conviver com vizinhos nada agradáveis como camelôs e trombadinhas.

Marques Neto avalia que foi possível levar livros, mostras de fotos antigas, documentários, saraus e exposições a quem não teria oportunidade. O sucesso do "lado B" da livraria é o que sustenta a ideia de, em 2010, dobrar o tamanho do espaço.

"O livro mais pedido aqui, entre promotores, estudantes e donas de casa, é a cartilha de alfabetização Caminho Suave. Uma vez, uma moradora de rua ficou com os olhos cheios d"água ao pegar a cartilha. Era a única lembrança que ela tinha da infância", conta o vendedor Diego Xavier, de 25 anos.

Se na Livraria da Unesp a mais vendida é a cartilha, na livraria da Universidade de Brasília o que mais sai é a publicação técnica Árvores do Cerrado. A liderança é justificada pelo público quase 100% universitário.

Mas a tendência é de mudança. "Nosso objetivo é intensificar a programação cultural e ter na livraria exposições, lançamentos e até explorar o Café Literário, lanchonete que já temos no local", diz o diretor da Editora da UnB, Norberto Abreu.

Ana Lúcia de Andrade, diretora da Livraria da Unicamp, também avalia como interessante a proposta de transformar o que hoje é um ponto de venda em um espaço de aproximação com a comunidade.

A UFSCar já explorou o filão da diversidade e colhe frutos. O programa Café Literário e exposições de banca contribuíram para aumentar a renda que, diz a universidade, será utilizada para aumentar seu espaço físico.

FRASES

Plínio Martins Filho

Diretor-presidente da Edusp

"A proposta é oferecer títulos alternativos e trazer esse nicho para as exposições culturais"

Norberto Abreu

Diretor da Editora da UnB

"Nosso objetivo é intensificar a programação cultural e ter exposições, lançamentos e

até explorar o Café Literário"