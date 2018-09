Nascimento: estudo do trem-bala Rio-SP sai em outubro O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, disse hoje que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá entregar ao governo em outubro os estudos referentes ao projeto de construção do trem-bala para ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. "Somente com esses estudos é que teremos importantes definições, como o traçado e o modelo do edital", afirmou Nascimento, que participou hoje de audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara. O ministro disse que a intenção do governo é licitar a obra no primeiro trimestre do próximo ano. Nesse leilão será definido o consórcio ou empresa que terá direito de construir e operar a linha. Nascimento afirmou que o governo buscará empresas dispostas a transferir tecnologia ao Brasil. "Buscaremos transferência de tecnologia, até para que, no futuro, outras linhas de trem de alta velocidade possam ser viabilizadas", disse. Com relação às críticas de que o trem-bala Rio-São Paulo não seria viável, porque não teria público suficiente, Nascimento afirmou que os japoneses, por exemplo, que estão interessados no projeto, já construíram trens-bala ligando cidades bem menores do que Rio e São Paulo. Nascimento também informou que na próxima segunda-feira irá ao Rio de Janeiro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assinar a ordem de serviço que permitirá o início das obras do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro.