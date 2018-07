Nascimento: leilão do trem-bala deve sair em fevereiro O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, afirmou hoje que o governo federal espera realizar em fevereiro de 2009 o leilão do contrato de concessão para implantação do projeto do trem-bala (trem de alta velocidade) que vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, no interior paulista. De acordo com o ministro, os estudos técnicos e de viabilidade econômica para este projeto deverão estar prontos em setembro deste ano. Nascimento deu as informações em palestra no seminário "Portos: em busca de soluções", organizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Em outubro, disse o ministro, o modelo de edital do leilão começará a ser definido para que até dezembro deste ano a proposta seja encaminhada ao TCU para avaliação. Ainda pelo cronograma apresentado pelo ministro, a expectativa é de que em janeiro de 2009 seja publicado o edital para que o leilão ocorra no mês seguinte. Nascimento revelou que já teve dúvidas sobre a viabilidade deste projeto, mas hoje é um defensor da idéia. "Estou convencido que o projeto é viável, pois há decisão política do governo em executar essa obra e há também interesse de vários países em fazer parceria com o Brasil", afirmou o ministro.