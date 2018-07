Nasdaq cancela acidentalmente IPO da WhiteHorse Finance

A bolsa de valores havia acordado mais cedo com a WhiteHorse e com o coordenador da operação em adiar o IPO para mais tarde no dia. Mas em vez de estender o IPO, uma pessoa na equipe de supervisão do mercado da Nasdaq cancelou-o, disse a fonte, que não tem autorização de falar publicamente sobre o assunto.

"Foi um erro humano, não foi uma falha no sistema de negociações um erro computadorizado", disse a fonte.

O porta-voz da Nasdaq Joe Christinat disse que a companhia não tem comentários sobre o IPO além dos e-mails enviados, um dos quais dizia: "Todas os pedidos abertos e pendentes serão cancelados de volta para clientes".

A oferta consistia em 6,67 milhões de ações e foi precificada a 15 dólares por ação, disse a WhiteHorse mais cedo. A WhiteHorse é uma companhia de desenvolvimento de negócios que se origina e investe em empréstimos para companhias privadas de menor porte.

O erro incentivou lembranças do problemático IPO do Facebook em maio, quando a imensa demanda pela oferta da rede social levou a um atraso de 45 minutos no início das negociações do papel.

Formadores de mercado afirmaram ter perdido centenas de milhões de dólares devido aos problemas com o IPO naquele dia.

A ação da Nasdaq tinha baixa de 1,44 por cento a 23,81 dólares, frente a um declínio de 0,41 por cento no índice Nasdaq, às 17h18 (horário de Brasília).