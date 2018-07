Nasdaq espera decisão da SEC sobre caso Facebook no 4o tri A Nasdaq OMX prevê que reguladores dos Estados Unidos vão deliberar no quarto trimestre sobre o plano de compensação de 62 milhões de dólares da operadora para as companhias prejudicadas na polêmica oferta pública inicial de ações do Facebook, disse nesta segunda-feira o vice-presidente financeiro da empresa, Lee Shavel.