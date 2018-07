Nasdaq terá bolsa de futuros europeus em Londres

O grupo anunciou nesta quinta-feira a NLX, plataforma de operações em Londres para contratos de derivativos que terá o apoio da câmara de compensação europeia LCH.Clearnet.

"Será uma única plataforma para juros a curto e longo prazos em euro e produtos de derivativos listados em libras esterlinas", declarou a presidente-executiva da NLX, Charlotte Crosswel.

A Nasdaq opera bolsas nos Estados Unidos e no Norte da Europa, mas a NLX marca uma nova direção que a coloca em rota de colisão com as líderes dos mercados de futuros na Europa, NYSE Euronext e Deutsche Boerse.

A NYSE Euronext, que opera o mercado inglês de Liffe, e a Deutsche Boerse, responsável pelo alemão Eurex, concentram mais de 90 por cento das operações em alguns futuros europeus listados.

A concorrência no mercado europeu de futuros era restrita por causa das complexas exigências técnicas, mas a Nasdaq acredita que as várias reformas regulatórias voltadas às operações de derivativos vão ajudar a entrada de mais players futuramente.

(Por Luke Jeffs)