Natal deve criar 130 mil vagas de temporários

O otimismo dos lojistas por causa das melhores condições de crédito e do aumento da renda no bolso do consumidor explica parcialmente o crescimento do número de contratações neste ano. Segundo o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, houve um aumento significativo de lojas nos últimos 12 meses, o que ampliou a necessidade de trabalhadores temporários para o fim de ano.

De acordo com os números da entidade, 26 novos shoppings vão entrar em funcionamento até dezembro deste ano e pelo menos 29 passaram por reformas que expandiram a área de vendas e o número de lojas em 2009. Com isso, serão necessários não apenas funcionários para as lojas, mas também para o setor de limpeza e infraestrutura, observa Sahyoun, explicando que a projeção inclui esse tipo de trabalhador.

Ele conta que muitas empresas já iniciaram o processo de seleção este mês e o salário médio fixo de vendedor é de R$ 673 na cidade de São Paulo. "Com as comissões, é possível tirar entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil", diz o presidente da Alshop. No momento, ele não vê dificuldade para recrutar mão de obra. "Existe muita gente desempregada, a economia está crescendo, mas o mercado não está eufórico."